Si è più forti insieme Tre imprese di Rubiera firmano un contratto per ampliare il mercato

Grandi notizie per il settore industriale di Rubiera: è stato infatti firmato il contratto di rete “Isb industries“ che coinvolge tre aziende e riguarda, nel dettaglio, componenti primari industriali. L’intesa è stata siglata con il supporto dello Sportello Reti di Impresa di Unindustria, ed ha coinvolto tre imprese fondamentali in questo settore: Italcuscinetti, produttrice di cuscinetti di ogni tipologia e applicazione; Ot Seals, una realtà in crescita che opera nel campo dei prodotti elastomerici come gli anelli di tenuta, fondamentali per il completamento dei cuscinetti; infine, Eurotrasmissioni, una startup che tratta la gamma completa della trasmissione di potenza, dunque catene, ingranaggi o calettatori. Grazie a questo contratto, le tre imprese, già peraltro in collaborazione tra loro, rafforzeranno la loro sinergia strategica accrescendo non solo la competitività ma sviluppando, al contempo, il valore del brand Isb industries sul mercato internazionale. In più, la partnership mette insieme i principali punti di forza di ciascuna azienda: ad esempio il servizio logistico per i clienti extraeuropei grazie a 5 filiali mondiali e la gamma decisamente ampia di prodotti di cui dispone, così come la possibilità di spedire il prodotto al cliente già a partire dalla giornata stessa di ricezione dell’ordine.

"Sono molto contenta di questo progetto", riferisce Roberta Anceschi, presidente di Unindustria Reggio Emilia, "rappresenta un modo concreto per rafforzare e far crescere la capacità di competere nel mondo delle nostre Pmi; questa iniziativa va nella direzione giusta". Significative anche le parole della vice di Unindustria, Francesca Paoli: "La rete è uno strumento flessibile e leggero a disposizione delle nostre imprese in particolare quelle più piccole per essere più competitive".

Lorenzo Zamana