Si è spenta a 52 anni la chef del circolo tennis

Grande dolore e sgomento a Scandiano e ad Albinea, e tra i tanti frequentatori del circolo tennisi di Albinea, ha suscitato la notizia della prematura morte della ristoratrice e cuoca Maura Messori. Aveva 52 anni. Maura Messori si è spenta mercoledì sera nella sua abitazione di Bosco a causa di una grave malattia. La 52enne era titolare, assieme al compagno Davide Marrucci, della ‘Trattoria Marrucci’ all’interno del circolo tennis di Albinea. Nel 2012 aveva iniziato a gestire il noto locale in cui hanno collaborato anche altri famigliari della donna.

"Mamma, nonostante la malattia, ha lavorato nella trattoria fino a domenica 30 luglio, il giorno del suo compleanno – dice la figlia Federica –. Era una grande cuoca e i suoi piatti, come i tortelli e cappelletti che preparava con impegno, erano apprezzati dai numerosi clienti affezionati. Erano molto rinomati anche i suoi dolci. Ha lavorato nella sua cucina fino all’ultimo. Mamma era pure una sportiva e spesso amava praticare delle camminate".

In passato aveva operato, sempre come cuoca, in una struttura per anziani di Scandiano e al ristorante del San Valentino Golf Club di Castellarano. La salma della 52enne è stata trasferita nelle camere ardenti del Magati dove in tanti ieri si sono recati per l’estremo addio alla donna. Ieri sera era previsto il rosario in suffragio.

I funerali si svolgeranno stamattina partendo alle 9.30 dall’ospedale di Scandiano per raggiungere la chiesa grande di Scandiano per la celebrazione della funzione religiosa. Il feretro, terminata la Messa, sarà accompagnato nel cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione. La ristoratrice lascia nel lutto le figlie Federica e Lara Baschieri, il compagno Davide, la mamma Wanda, il fratello Claudio, le sorelle Roberta e Loredana e gli altri parenti.

Tante le attestazioni di vicinanza e cordoglio arrivate ai famigliari. Toccante il messaggio pubblicato ieri, sulla pagina Facebook del suo ristorante di Albinea, per annunciare la sua scomparsa: "Non ti bastava più cucinare per noi – si legge sulla pagina social della trattoria –. Ora cucini per Dio". C’è chi ha poi ricordato con commozione che Maura "ci ha sempre trasmesso il suo cuore", sottolineando la "passione con cui cucinava per tutti noi".

Matteo Barca