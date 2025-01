Si è spenta a 61 anni. Maurizia Caselli

È mancata all’affetto dei suoi cari, causa malattia, Maurizia Caselli, 61 anni. A darne il doloroso annuncio sono la mamma Giovanna, il marito Paolo, le figlie Gloria con Marco e Sara con Roberto, il fratello Bernardo e la sorella Francesca. I funerali avranno luogo domattina partendo alle 9.30 dalle camere ardenti dell’ospedale Sant’Anna per giungere alla Pieve di Minozzo, dove alle 10 sarà celebrata la Messa.

Maurizia Caselli era commessa al supermercato di Villa Minozzo e anni prima ha gestito, con il marito Paolo per una quindicina di anni, il bar centrale di Minozzo promuovendo molte iniziative. "Quelli per noi sono stati gli anni migliori – racconta il marito Paolo – e Maurizia sapeva organizzare molte iniziative per vivacizzare il paese, era particolarmente coinvolgente. Organizzavamo sempre le sfilate di carnevale con dei carri magnifici e Maurizia li preparava con grande passione. Nelle sfilate ha sempre preso il primo premio".

Maurizia era molto conosciuta ed apprezzata anche per l’impegno verso la comunità di Minozzo. Domani, per l’ultimo viaggio, saranno in molti ad unirsi al dolore dei familiari.

Settimo Baisi