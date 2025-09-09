Si è spenta a 69 anni Ivanna Ferretti. Questo pomeriggio l’ultimo saluto

Si è spenta a 69 anni, Ivanna Ferretti, dopo una malattia che aveva affrontato con grande dignità e coraggio. A darne il triste annuncio sono i figli Elisa e Matteo Ferri, il genero Valerio, la nuora Silvia, i nipoti Sofia, Matilde e Riccardo, la sorella Marzia con Evres, e la suocera Italina. Figura molto conosciuta in città, Ivanna aveva lavorato per tutta la vita nello storico negozio di articoli di lusso per la casa Menozzi, dove era apprezzata per la sua competenza e il suo garbo. Dopo il pensionamento aveva continuato a collaborare saltuariamente, ma soprattutto si era dedicata ai tre nipotini, che rappresentavano la sua più grande gioia.

Donna solare, elegante e gentile, lascia il ricordo di una presenza luminosa, capace di unire discrezione e vitalità. Un volto familiare per molti reggiani, che oggi la salutano con affetto e gratitudine. I funerali si terranno oggi alle 15.15, con partenza dalla Casa Funeraria della Croce Verde; la celebrazione della Messa avverrà nella chiesa di San Pio X, la stessa parrocchia in cui aveva vissuto a lungo e alla quale era molto legata. Seguirà l’inumazione a Coviolo. La famiglia ha espresso il desiderio di non ricevere fiori, ma di destinare eventuali offerte al reparto di Onco-ematologia del Core, dove Ivanna è stata assistita con professionalità e affetto fino all’ultimo.

La diagnosi di tumore era arrivata un anno e mezzo fa. Nonostante la gravità, Ivanna aveva affrontato il percorso con forza e fiducia, sostenuta dalle cure dei medici e dalla vicinanza dei suoi cari. Fino a poche settimane fa sperava di poter essere operata ma, ricoverata al Core, negli ultimi giorni il corpo ha ceduto improvvisamente. La sua vita era stata segnata sei anni fa dalla scomparsa improvvisa del marito Erio, un dolore che aveva saputo trasformare in nuova energia da riversare negli affetti e nelle sue passioni.

Tra queste, il canto – faceva parte del coro di San Giovanni di Bagnolo, che animerà le esequie – il teatro, con la compagnia amatoriale I Fiaschi di Reggio e i viaggi con gli amici. La celebrazione sarà concelebrata dal parroco del Core, don Giuseppe Iotti, e il coro di San Giovanni renderà omaggio a una voce che per anni aveva condiviso entusiasmo e amicizia.

Francesca Chilloni