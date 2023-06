Si è spenta a 72 anni Antonietta Bove In tanti si stringono alle figlie Amelia e Adriana

Vasto cordoglio per la scomparsa di Antonietta Bove, 72 anni, vinta da malattia. Originaria della Campania, dove aveva lavorato come sarta, 18 anni fa si era trasferita a Guastalla con il marito Giuseppe Lucchese (radiologo in pensione, deceduto quattro anni fa) per raggiungere le figlie Amelia (caporeparto all’Immergas) e Adriana (titolare della pizzeria ristorante Oltre Mare), che si erano già stabilite nella Bassa.

Lascia anche i generi, nipoti e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Città di Guastalla, si svolgono domattina alle 10,45 partendo dalla Casa funeraria di via Oldella per il duomo di Guastalla.

La famiglia ha voluto esprimere un pubblico ringraziamento al personale della Rsa Bisini-Agorà di Guastalla.