Si è spenta a 81 anni Carla Ruggeri Era la storica fornaia di Villalunga

RUBIERACASALGRANDE

Addio a Carla Ruggeri vedova Spaggiari, ex fornaia di Villalunga. Il decesso è avvenuto nella giornata di martedì: la donna, che aveva 81 anni, si è spenta all’arcispedale Santa Maria Nuova. La pensionata era molto conosciuta a Villalunga: nella frazione di Casalgrande per parecchi anni aveva gestito un forno assieme al marito Giancarlo Spaggiari. Nell’attività avevano lavorato anche i figli Roberta e Luca.

Carla principalmente era impegnata nella preparazione del pane e di altri prodotti apprezzati dai tanti clienti.

Carla e i suoi famigliari hanno operato nel forno, con pure negozio come punto vendita per il pane e non solo, fino al 2003. Il marito Giancarlo era deceduto lo scorso marzo.

Carla dal 2010 viveva a Fontana di Rubiera.

"Mia madre – ricorda la figlia Roberta – era l’anima della nostra famiglia e dell’attività che abbiamo gestito a lungo a Villalunga fino al 2003, anno in cui ci siamo fermati.

Tanti ex clienti si sono recati in obitorio per l’ultimo saluto a mamma che ci ha lasciati dopo nemmeno un anno dalla scomparsa di mio padre Giancarlo". Carla Ruggeri lascia i figli Roberta e Luca, il genero Mauro, la nuora Federica, il nipote Matteo.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa a Villalunga suscitando cordoglio e commozione. Tante le attestazioni di vicinanza arrivate in questi giorni di lutto ai suoi famigliari.

I funerali dell’81enne si svolgeranno questa mattina, alle 10.30, nella chiesa delle camere ardenti dell’ospedale di Reggio. Al termine della funzione religiosa di commiato si proseguirà in forma privata per il cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione della salma. La famiglia dell’ex fornaia di Villalunga ha ringraziato il dott. Dario Bertani per la professionalità e le amorevoli cure prestate a Carla.

Matteo Barca