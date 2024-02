Si è spenta a 81 anni la prof Ballestrazzi

È deceduta all’età di 81 anni, per una malattia, la prof Maria Grazia Ballestrazzi in Borghi. I funerali avranno luogo oggi alle 14,30 con la benedizione direttamente al cimitero di San Prospero di Carpineti. I familiari ringraziano tutti coloro che prenderanno parte alle esequie. La prof avea insegnato lingue a Reggio e a Guastalla. Aveva studiato all’Università Bocconi di Milano e iniziato la sua carriera da docente in lingue a Reggio Emilia dove ha sempre vissuto con il marito, medico radiologo all’ospedale di Scandiano.

s.b.