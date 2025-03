Si è spenta a 84 anni d’età suor Marta, al secolo Stefania Bisi

Profondo cordoglio anche a Guastalla per la scomparsa di suor Stefania Bisi, conosciuta come suor Marta, una vita dedicata alle attività dell’Istituto delle Suore Orsoline Missionarie del Sacro Cuore. Aveva 84 anni ed era originaria di Guastalla. Nell’Ordine religioso aveva avuto anche degli importanti incarichi di coordinamento e di responsabilità, referente a livello nazionale delle suore missionarie dello stesso Ordine.

Era stata inoltre Madre superiora alla Casa delle suore a Milano, dove era rimasta per molti anni e dove aveva svolto pure attività di insegnamento, facendosi benvolere anche dai suoi numerosi allievi per il suo carattere disponibile e gentile sempre dimostrato verso gli altri. Dalla scorsa estate, in particolare per motivi di salute, era stata trasferita alla Casa madre di Parma.

Lascia nel lutto il fratello Stefano, i nipoti e altri parenti. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali, nella cappella dell’Istituto delle Suore Orsoline Missionarie di Parma, con il feretro poi trasferito al cimitero della Villetta, nell’area funebre delle suore dell’Ordine religioso.