Si è spenta a 84 anni Maristella Rocchi Galaverni

Si è spenta ieri a 84 anni Maristella Rocchi, figlia del maestro liutaio sampolese Sesto e moglie del commercialista reggiano Romeo Antonio. Un carattere solare, affabile e dolce, di grande bellezza, abitava da decenni in città ma era nata a San Polo e cresciuta tra violini e strumenti ad arco nella casa dove il padre (è stato anche presidente dell’Associazione internazionale liutai d’arte) aveva il proprio eccezionale laboratorio. Qui abita ancora la sorella Laura con il marito Franco Prodi, insieme alla quale ha curato una biografia di Sesto, che nel 1980 venne addirittura nominato curatore del violino di Paganini "Cannone", opera di Guarneri del Gesù. Maristella per anni era stata punto di riferimento per le signore reggiane con il suo elegante negozio di tessuti con sede in via Guidelli, dove dispensava consigli di moda e buon gusto. Era nuora di Romeo Galaverni, direttore generale per 30 anni delle Latterie Cooperative Riunite. Nel 1994 il marito Romeo Antonio, figlio del cooperatore, fondò l’attuale Studio associato dove lavorano anche i loro figli Alberto e Lorenzo; la figlia Francesca invece è avvocatessa. "Era sempre presente, dolce, protettiva e vicina: il nostro riferimento ed il pilastro della casa. Era una donna sorridente e spontanea", ricorda Lorenzo, mentre il marito commosso afferma: "Mi ha incantato per tutta la vita, era bellissima anche oggi quando sono andato a salutarla. Sono stato fortunato ad aver trovato una come lei: brava nel suo mestiere, brava come madre e come moglie. Non abbiamo mai litigato. Per me è stata anche una consigliera".

I funerali si terranno oggi a Reggio, partendo dalla casa funeraria Cavazzoni (via Gorizia 65, aperta dalle 8,30) per la chiesa di S. Stefano, dove alle 14 sarà celebrata la santa messa. Al termine della funzione, si proseguirà per il Cimitero monumentale dove avverrà la tumulazione.