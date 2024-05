Si è spenta a 92 anni la maestra Tina Ganassi

Una maestra zelante e capace, una seconda mamma per tanti alunni.

Questa era la maestra Clementina Ganassi, deceduta all’età di 92 anni nella residenza don Cesare Francia di Arceto, alla vigilia della Festa della mamma.

La maestra Tina lascia la figlia Emma, il genero Gianni, la nipote Sofia, la sorella Enrica, la cognata Teresa.

Clementina, moglie di Emilio Alboni, era la cugina di Franca Silvana Ganassi, la donna uccisa barbaramente a Scandiano la sera del 30 dicembre del 2005.

La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio dell’ospedale Magati, dove questa sera alle 19 sarà recitato il rosario in sua memoria. Per desiderio della famiglia ai fiori sono preferite offerte per opere da devolvere alle opere parrocchiali di Iano, dove era sagrestano il fratello Gianni, scomparso recentemente.

Tina Ganassi ha insegnato per oltre vent’anni alle scuole di Rondinara, poi con la chiusura del vecchio edificio alla scuola elementare di Pratissolo. Per un periodo di tempo breve la Maestra ha svolto servizio anche in montagna, a Valestra, dove (erano altri tempi) insegnava ad una classe unica, coi ‘remigini‘ con età dalla prima alla quinta.

I funerali si svolgeranno a cura delle Onoranze Anceschi domani mattina. Il corteo ski muoverà alle 9,30 per la chiesa parrocchiale di Iano.