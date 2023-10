Si è spenta a 94 anni Ave Bezzi: una vita dedicata agli altri. Da giovanissima portò viveri e messaggi ai partigiani

È mancata all’affetto dei suoi cari Ave Bezzi vedova Zanni di 94 anni, ne danno il doloroso annuncio le figlie Alma e Donatella, i generi Carlo e Giovanni, i nipoti, pronipoti e parenti.

Ave Bezzi era molto conosciuta in montagna, soprattutto a Castelnovo Monti dove ha sempre vissuto con la famiglia. Da giovanissima ha collaborato con i partigiani portando viveri ed eventuali messaggi a Ligonchio dove era arruolato partigiano il fratello Emidio.

Moglie di Memo Zanni, deceduto alcuni anni fa, ufficiale dell’anagrafe del comune di Castelnovo Monti e consigliere Federale Fisi che, da reduce della prigionia in Germania durante l’ultima guerra, ha collaborato con il comune di Castelnovo al ritrovamento dei prigionieri del "Teatro" deceduti a Kahla (Germania).

In seguito grazie anche alla sua collaborazione è stato avviato l’iter di gemellaggio con Kahla.

Una famiglia – quella di Ave Bezzi – che si è dedicata molto al sociale, anche la figlia Alma è presidente dell’associazione Fa.Ce.

Per espressa volontà della famiglia, dunque, niente fiori ma eventuali donazioni a favore dell’associazione Fa.ce.

I funerali di Ave avranno luogo questo pomeriggio alle 15 partendo dalla casa funeraria Mammi in via Macchiusa 151 a Castelnovo Monti per la chiesa della Pieve ove verrà officiata la santa messa, quindi il feretro proseguirà per la tumulazione al cimitero locale.

Settimo Baisi