Si è spenta a 97 anni la staffetta partigiana 'Anna' ad Albinea: il sindaco Giberti: "Custodiremo la sua eredità ideale"

All’età di 97 anni si è spenta Albertina Rocchi vedova Beggi, ex staffetta partigiana nota come ‘Anna’. Albertina viveva a Botteghe di Albinea e nel 2019 era stata ospite sul palco di piazza Cavicchioni per le celebrazioni del 25 aprile. "La sua lucida umanità arricchita dai valori antifascisti sono un’eredità importante che dobbiamo custodire e continuare a trasmettere alle giovani generazioni – dice il sindaco Nico Giberti –. Ricordo con emozione la splendida lettura teatrale ispirata alla sua vita e tratta dai suoi diari che mettemmo in scena nel 2019. Andrà sicuramente riproposta ad Albinea e altrove. Albertina ‘Anna’ Rocchi, staffetta reggiana, resterà per sempre nei nostri cuori. Sentite condoglianze da tutta l’amministrazione comunale alla famiglia". I funerali oggi alle 17.45 partendo dalla casa funeraria della Croce Verde a Reggio per l’ara crematoria del cimitero nuovo di Coviolo. Lascia i figli, le nuore, i nipoti, la sorella.

m. b.