Si è spenta Adriana Ligabue. Storica parrucchiera e volontaria

Lutto a Reggiolo per la scomparsa di Adriana Ligabue, vinta a 74 anni da una breve malattia, diagnosticata un paio di mesi fa. Adriana, ora in pensione, era stata parrucchiera, attiva nel salone di via Italia per oltre quarant’anni. Era stata anche impegnata nel volontariato, sostenendo l’attività in Croce rossa del marito Danilo Daolio e del figlio Nicola, ora tra i coordinatori della Cri di Reggiolo. Inoltre, era stata tra le promotrici del Comitato nazionale femminile, attivo per qualche tempo in paese, coinvolgendo decine di persone. Adriana Ligabue lascia il marito, il figlio Nicola con Serena, l’amato nipote Alessandro, le sorelle Lorenza, Nadia, Bruna, il fratello Giordano, nipoti e altri parenti. Il funerale è fissato per domani, mercoledì, alle 10 con un corteo a piedi che parte dall’abitazione di via Turati per raggiungere la chiesa parrocchiale. Dopo le esequie ci sarà l’ultimo viaggio verso il cimitero locale, per la tumulazione. Eventuali offerte in sua memoria vanno destinate alla Croce rossa di Reggiolo. Un particolare ringraziamento è stato rivolto al personale sanitario del pronto soccorso e del Day hospital oncologico di Guastalla.

Antonio Lecci

(Nella foto Adriana Ligabue nel giorno delle nozze, immagine a cui lei era molto affezionata)