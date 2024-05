Si è spenta Antonietta Mora. Gestì una gioielleria in centro

Lutto nel commercio reggiano per la scomparsa di Antonietta Mora, 86 anni, molto conosciuta per l’attività svolta nel negozio di famiglia, una storica gioielleria attiva da molti anni in centro a Reggiolo. A lungo aveva lavorato insieme al marito Franco, oltre che con il figlio Lorenzo, che ora gestisce l’attività.

Lascia anche i figli Marco e Lara, i nipoti Andrea, Luca, Matteo, la sorella Ada, il fratello Roberto, altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Melli, si svolgono oggi alle 15 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla per la chiesa parrocchiale di Reggiolo, dove alle 15,30 viene officiato il rito religioso. Al termine della funzione il feretro viene trasferito per la cremazione. Niente fiori: eventuali offerte in memoria di Antonietta Mora possono essere destinate alla Croce rossa di Reggiolo, associazione a cui è legata la famiglia.