Si è spenta Gisella Ferretti. Volontaria storica Spi Cgil e attivista per i diritti

È deceduta nella giornata di mercoledì, Gisella Ferretti, volontaria storica della terza lega Spi Cgil cittadina (zona Orologio) e componente del direttivo di lega dei pensionati. Gisella aveva compiuto 88 anni il 29 novembre scorso e, nonostante l’età avanzata, era una persona attiva nella gestione delle pratiche della lega Spi e nel volontariato Auser.

Accoglieva le persone negli uffici del sindacato sempre con il sorriso. Negli anni Sessanta e Settanta aveva partecipato alle battaglie per l’emancipazione femminile insieme alle donne de ’Le Querce’, una associazione che si batteva per i diritti di genere. Il tema della solidarietà le è sempre stato caro, soprattutto nei confronti dei più deboli.

Negli ultimi anni infatti si era dedicata prevalentemente al volontariato Auser del servizio ’Telefono Amico’ presso la sede dello Spi Cgil del quartiere Orologio a Reggio Emilia per non lasciare sole le persone più anziane e non autosufficienti. Gli attivisti Spi della terza Lega cittadina Spi e i volontari Auser la ricordano con immenso affetto e riconoscenza.