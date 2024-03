Si è spenta la dottoressa Alessandra Boni. I colleghi: "Profonda commozione"

Lutto nella sanità reggiana per la morte di Alessandra Boni. La dottoressa aveva 65 anni e si è spenta in seguito a una malattia. Era rimasta vedova, lascia due figli, Andrea e Giorgia. Il funerale sarà celebrato in forma strettamente privata, la camera ardente sarà allestita da oggi a domani nella sala del commiato-Croce Verde di Reggio. Alessandra Boni aveva diretto il servizio approvvigionamenti dell’Azienda ospedaliera di Reggio sin dal 2006, quindi ricoperto l’incarico di direttore amministrativo, per divenire poi direttore generale di Intecenter–Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione sino al 2021, anno del pensionamento. "Le colleghe e i colleghi - la nota dell’Ausl – la ricordano con profonda commozione".