Si è spenta la maestra. Pignagnoli

E’ stata vinta da una breve malattia diagnosticata il mese scorso, mentre si trovava in vacanza in Trentino. Ieri mattina è deceduta Paola Pignagnoli, 81 anni, per oltre trent’anni amata maestra alle scuole elementari Anna Frank. Originaria di Novellara, aveva insegnato da giovane sul lago d’Iseo, poi era stata trasferita sull’Appennino reggiano, a Cinquecerri di Ligonchio, prima della destinazione definitiva a Rio. Lascia il marito Alberto Brunetti, i figli Silvio (ex consigliere comunale) e Giovanni, altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Rossi, sono fissati per lunedì alle 14,45 dall’obitorio dell’ospedale di Correggio per la chiesa di Rio. La maestra Pignagnoli era da tempo in pensione. Appassionata di letture, cultura, libri si teneva sempre informata sulla cronaca.

a.le.