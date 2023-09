Si è spenta la prof Pignedoli. Ha cresciuto generazioni di giovani

E’ mancata all’affetto dei suoi cari Gianna Pignedoli in Zanelli, deceduta a 82 anni per una malattia.

Ne danno il doloroso annuncio il marito Amos (già ufficiale militare), la figlia Barbara, il figlio Nicola (generale paracadutista, già vicecomandante dell’operazione Nato in Afghanistan), il fratello Niko, la cognata Maurizia, la nuora, il genero, i nipoti, i parenti e tanti amici della famiglia. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio con partenza alle 14 dalle camere ardenti dell’Hospice Madonna dell’Uliveto in Montericco di Albinea per la Chiesa parrocchiale di Felina dove alle 15 si svolgerà il rito funebre.

Gianna Pignedoli, originaria di Felina, apparteneva ad una famiglia molto nota in montagna.

Il padre nell’immediato dopoguerra era insegnante alle scuole commerciali e medie di Castelnovo Monti dove affluivano tutti i giovani della montagna, primo segnale di ripresa.

Appena conseguito il diploma di maestra, Gianna Pignedoli ha cominciato le sue prime esperienze di insegnante preparando ragazze e ragazzi, che uscivano dalle elementari, all’esame di ammissione alla scuola media.

In seguito si è dedicata alla famiglia seguendo il marito Amos Zanelli, impegnato nella carriera militare, passando da una città all’altra senza mai tralasciare l’insegnamento. Anzi, tornata a Felina quando il marito è andato in pensione, Gianna ha concluso al suo paese d’origine la carriera di insegnante, apprezzata di tutti.

Al termine della messa il feretro di Gianna sarà accompagnato in processione al cimitero locale per la tumulazione.

I famigliari ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla mesta funzione. Un ringraziamento particolare al dottor Marco Santi e a tutto il personale infermieristico del servizio domiciliare per l’attenzione e le amorevoli cure prestate.

Settimo Baisi