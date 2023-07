Si è spenta la storica bidella Elisa Vignali a Casina: saluto al Bocco

Addio ad Elisa Vignali, ex bidella del Bocco. Aveva 98 anni. Elisa era nata il 14 novembre del 1924. Ha sempre abitato al Bocco, nel comune di Casina e si è spenta nella sua abitazione.

Elisa Vignali (nella foto) era molto conosciuta nella frazione in cui viveva. Per tanti anni aveva infatti svolto il lavoro di bidella nell’ex scuola elementare al Bocco. Nel passato era stata anche impegnata come contadina. Una vita dedicata principalmente alla sua famiglia e al lavoro.

Il marito Arturo Croci era scomparso nel 2002. Lascia le figlie Bruna, Roberta e Ivana, il genero, i nipoti, pronipoti e gli altri parenti.

I funerali sono previsti per domani pomeriggio partendo in corteo in auto alle 14.45 dalla casa della defunta, in via XXV Aprile al Bocco, per raggiungere la chiesa di Casina dove alle 15 sarà celebrata la Messa. La salma sarà poi accompagnata nel cimitero locale. Questa sera, alle 20.30, sarà recitato il rosario nell’abitazione della 98enne. Lo scorso aprile era deceduto il genero Giancarlo ‘Carlo’ Baricca (marito della figlia Ivana), storico carrozziere di La Vecchia. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia dell’ex bidella.

mat. b.