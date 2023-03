Si è spenta l’amata maestra Orietta Fu assessore e volontaria

La comunità di Ventasso è in lutto per la morte di Orietta Ontani Fiorini, di Busana, deceduta a seguito di una malattia all’età di 80 anni: maestra esemplare con il marito Alfeo Fiorini (mancato recentemente), assessora alla cultura nell’allora Comune di Busana con impegno nel volontariato soprattutto nell’organizzazione della Croce Verde Alto Appennino. A dare il doloroso annuncio della sua scomparsa, sono i figli Roberta, Daniela e Riccardo, i generi Nicola e Cristian, la nuora Stefania, le care nipoti Arianna, Giulia e Valentina, la cara amica Zoia, parenti ad amici. Oggi i funerali con partenza dalla Casa Funeraria Mammi di Castelnovo per la chiesa parrocchiale di Vallisnera dove alle ore 15 verrà celebrata l’onoranza funebre.

Per volontà dei familiari niente fiori ma eventuali donazioni alla Croce Verde Alto Appennino. Orietta e il marito Alfeo costituivano una coppia di maestri di vita; anche in aula non salivano mai in ‘cattedra’, collaborativi e sempre rispettati. Orietta ebbe il suo primo incarico a Ligonchio, poi Cinquecerri e infine Busana. Consigliera e assessora alla cultura (2000-2004). dal ’98 era membro del direttivo della Croce Verde Alto Appennino: "Apprendiamo con grande dolore la triste notizia, ci stringiamo con affetto ai familiari. Orietta era una persona meravigliosa, mancherà a noi tutti". E l‘ex sindaco Correggi: "Aveva una grande umanità".

Settimo Baisi