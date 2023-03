Si è spenta l’ex bidella delle medie

Rosa Meccariello (foto) era un volto molto noto a Scandiano, per la sua lunga attività di negoziante prima e poi come ausiliaria- bidella alle scuole medie Vallisneri. Rosa Meccariello, vedova Benassi, si è spenta a 91 anni, lasciando la figlia Lorella e la sorella Maria. Prima di lavorare come bidella alle medie Vallisneri, aveva gestito una rivendita di articoli per la zootecnica in via Mazzini. I funerali si svolgeranno oggi (Onoranze Ferrari Simone), partendo alle 10 dall’obitorio dell’ospedale Magati per la chiesa di Ca’ de’ Caroli, dove il parroco don Rino Bertoldi celebrerà il rito funebre. Per desiderio dei familiari, ai fiori sono preferite opere di bene in memoria della cara Rosa.

gi.fi.