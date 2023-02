Si è spenta l’ex maestra Iolanda Marinelli

Rubiera piange la scomparsa dell’ex maestra Iolanda Marinelli. Aveva 81 anni. Il decesso è avvenuto ieri mattina nella sua abitazione di Rubiera.

Iolanda Marinelli si è spenta a causa di una grave malattia scoperta lo scorso settembre.

Grande dolore a Rubiera ha suscitato la notizia della sua morte. Iolanda Marinelli era originaria di Napoli. Negli anni Sessanta, assieme al marito Ugo Riccardi, si trasferì a Rubiera dove operò per tanti anni come maestra alla scuola materna. Per un breve periodo lavorò alla Regina Margherita e in seguito alla scuola statale.

"Mamma era molto conosciuta e benvoluta a Rubiera – dice la figlia Loredana –. Per parecchi anni aveva insegnato a tanti bambini e numerosi sono gli ex alunni che sono sempre rimasti legati a mamma nonostante fosse in pensione da una quindicina di anni. Era una maestra molto amata da tante generazioni di rubieresi che hanno continuato a dimostrare affetto nei suoi confronti. E’ stata a lungo un punto di riferimento per le famiglie di Rubiera durante l’infanzia dei loro figli".

Il marito Ugo Riccardi è stato allenatore di atletica alla Calcestruzzi Corradini Excelsior, incarico ora ricoperto dalla figlia Loredana sempre nella stessa associazione sportiva dilettantistica rubierese.

Ugo Riccardi (ex responsabile dell’ufficio disegni dell’azienda Tetra Park) è stato anche giudice di gara Fidal.

Numerose le attestazioni di cordoglio e vicinanza che sono subito arrivate ai famigliari dell’81enne.

La maestra Iolanda è stata ricordata per la sua gentilezza e disponibilità con i bambini e i loro genitori. Era stimata per il suo impegno per i bimbi e le attività scolastiche.

I funerali (a cura dell’agenzia Manfredi) si svolgeranno oggi pomeriggio partendo alle 14.20 dalla casa del commiato del cimitero di Rubiera, in cui è stata allestita la camera ardente per l’ultimo addio, per giungere alle 14.30 all’oratorio don Bosco dove si formerà il corteo funebre per la chiesa parrocchiale in cui sarà celebrata la funzione religiosa di commiato. Il feretro, terminata la Messa, sarà poi accompagnato nel camposanto locale.

Tanti ex suoi alunni oggi parteciperanno alle esequie. Iolanda Marinelli lascia il marito Ugo, le figlie Loredana e Sabrina, il genero Raimondo, il fratello, la sorella, i nipoti Veronica, Mattia e Giada e gli altri parenti.

Matteo Barca