Si è spenta Maria Anna Riga. Instancabile anima del volontariato

Il mondo del volontariato ha perso una sua figura di primo piano, con la scomparsa di Maria Anna Riga, vinta a 85 anni da una malattia. Era molto conosciuta per l’attività svolta a favore di associazioni di volontariato, di scuole parrocchiali, di eventi benefici che si svolgono a Guastalla e non solo. Insieme al marito, Sergio Maestri, era solita impegnarsi per vendere i biglietti di lotterie, sottoscrizioni ed eventi di solidarietà. Da anni frequentava fiere, feste, sagre, distribuendo centinaia di migliaia, forse milioni, di biglietti legati a estrazioni di premi, organizzate dalle varie associazioni benefiche come Croce rossa, Aism, Amici Dho, Anffas, Amici del Cuore, Associazione prevenzione tumori… Martedì mattina si sono svolti i funerali – affidati all’agenzia Città di Guastalla – con partenza dalla Casa funeraria di via Oldella per la chiesa parrocchiale di San Giacomo, la frazione dove abitava. Dopo la messa, il feretro è stato trasferito a Mantova per la cremazione. Durante la funzione religiosa, don Roberto Gialdini ha ricordato Maria Anna per la sua grande generosità e disponibilità, definendola come "una persona che amava la comunità e sempre attenta a contribuire alle iniziative benefiche".

Lascia il marito Sergio Maestri, la figlia Emanuela, i nipoti Claudia e Mattia, i pronipoti Ludovica, Riccardo e altri parenti. Un ringraziamento è stato pubblicamente rivolto al medico di base, il dottor Davide Mortara, "per le amorevoli cure prestate".