Si è spenta Maria Pia Dallari. Amata pittrice e negoziante: "Era una persona gentile"

All’età di 74 anni si è spenta la pittrice ed ex commerciante reggiana Maria Pia Dallari. Da tempo lottava con problemi di salute. Il decesso è avvenuto ieri. Originaria di Casa Lanzi di Carpineti, viveva a Reggio in via Giovanni Vecchi in zona Ospizio. Era la suocera del sindaco di Vezzano sul Crostolo Stefano Vescovi. Maria Pia, assieme al marito Gianni Casoni, ha gestito per 40 anni un negozio di ortofrutta, chiuso nel 2022. L’attività inizialmente si trovava alla Rosta Nuova ed era stata poi trasferita in viale Monte San Michele. Tantissimi i clienti che hanno frequentato nel passato il negozio di frutta e verdura ‘Gianni e Pia’.

La 74enne era anche una pittrice: dipingeva quadri proponendo fiori e paesaggi, spesso da lei incontrati in montagna durante le sue uscite. Partecipava pure ad esposizioni.

"È stata una grande lavoratrice e mamma – dicono le figlie –. Era appassionata di funghi che cercava nel nostro Appennino. Ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro di commerciante. Era una persona gentile e semplice".

Maria Pia lascia il marito Gianni, le figlie Emanuela, Francesca ed Elena, la mamma Caterina, i generi, i nipoti, le sorelle, i fratelli e gli altri parenti.

I funerali si svolgeranno mercoledì mattina partendo alle 8.30 dalla casa funeraria della Croce Verde di Reggio per raggiungere la chiesa di Casteldaldo di Carpineti dove alle 9.30 sarà celebrata la Messa. La salma sarà poi cremata. La famiglia chiede non fiori, ma eventuali offerte a favore dell’ospedale civile di Baggiovara-reparto di neurologia. Tante le attestazioni di cordoglio e vicinanza arrivate alla famiglia di Maria Pia.

Matteo Barca