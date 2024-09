Si è spenta Marisa Bestetti. Vicesindaco per due legislature

Vasto cordoglio ha suscitato nel mondo della politica del distretto ceramico, la notizia della scomparsa di Maria Luigia Bestetti, per tutti la ‘Marisa’. Una donna forte e battagliera, con la passione per la politica tra le file dello storico Psi, quel partito socialistica di impronta craxiana, del nostalgico garofano rosso. Marisa, persona gentile e riservata, per suo desiderio, ha voluto che la notizia della morte fosse resa pubblica a funerali avvenuti, con funerali che si sono svolti in forma strettamente privata.

L’anziana si è arresa all’età di 90 anni, lasciando il marito Mirko Montanari, la figlia Antonella con Marco e il nipote Ivan.

Famiglia, lavoro e politica sono stati per Marisa una ragione di vita, impiegata come capoufficio per molto tempo alla storica concessionaria d’auto Fiat della ’Biagini & Mailli’, dove oggi sorge un supermercato.

In politica col vecchio Partito Socialista, ha ricoperto per due legislature l’incarico di vicesindaco negli anni ’80. Quel periodo dove in provincia numerose erano le alleanze di giunta tra Pci e Psi, così avveniva a Casalgrande, dove il sindaco era prima Giuseppe Bursi, che lasciò poi il posto a Fausto Montipò l’ incarico di primo cittadino.

La Bestetti è stata dunque un vicesindaco socialista che per due legislature ha servito due sindaci del Pci.

Prima di fare il vicesindaco, Marisa Bestetti fu assessore e anche segretario zonale dei comuni del distretto ceramico.

Gianni Fiaccadori