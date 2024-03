Si è spenta Meris Caffagni: amava il ciclismo, il ballo e la pittura

Grande dolore a Rubiera ha suscitato la morte, all’età di 66 anni, di Meris Caffagni. Il decesso è avvenuto all’arcispedale Santa Maria Nuova e i funerali si sono svolti in forma privata per volontà della defunta. Caffagni viveva assieme ai suoi genitori a Rubiera. Era molto conosciuta. Meris nel passato aveva lavorato per 27 anni come commessa nel negozio d’abbigliamento ‘Rosa’ al mercato coperto di Reggio. In seguito operò, fino alla pensione, per 17 anni a ‘Marina Rinaldi’ a Reggio occupandosi del controllo qualità. "Meris – dice la sorella – era una grande appassionata di ciclismo, del ballo e anche della pittura. Era una brava pittrice e dipingeva paesaggi, volti di persone e non solo. In futuro sarà organizzata una mostra con le sue opere". Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla famiglia della 66enne dopo che si è diffusa la notizia della scomparsa, avvenuta nella giornata di lunedì 4 marzo. Meris lascia nel lutto la mamma Ave, il papà Cesarino (ex titolare di un’impresa edile), le sorelle Loredana e Simonetta, i cognati Lelio e Franco, le nipoti Giada e Francesca e gli altri parenti. La salma è stata tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero urbano di Rubiera.

