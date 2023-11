Si è spenta ’Rina’ Guerrera

È venuta a mancare Caterina Guerrera, da molti conosciuta come Rina: era originaria di Pontelandolfo (Benevento), da cui si trasferì a Reggio dopo le nozze, in giovanissima età, con Luigi Ranellucci, che fu per oltre 40 anni stimato funzionario della Prefettura e fu insignito del titolo di Cavaliere del lavoro. La donna, 86 anni, era stata per lungo tempo volontaria dell’Avo - impegno per il quale fu premiata - e anche della mensa dei Cappuccini, interrompendo solo a causa dell’emergenza Covid, che nell’aprile 2020 le portò via anche il marito, tra le prime vittime del virus a Reggio. "Guerriera", come talvolta la chiamava scherzando lui per il suo carattere combattivo, aveva lottato contro un tumore: è morta ieri dopo il ricovero avvenuto giovedì. Lascia i figli Monica, avvocato, e Massimiliano, giornalista, oltre ai nipoti Matteo e Martina. Aperta oggi la camera ardente alla Croce verde; domani i funerali alle 9 nella chiesa dei Cappuccini in via Ferrari Bonini.