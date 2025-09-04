Si è spento a 102 anni l’ottico-orologiaio Enzo Rabitti. Attivo fino all’ultimo nella bottega di via Giovanetti

Attivo fino all’ultimo, nella sua bottega da ottico ora guidata da una delle figlie. Enzo Rabitti è deceduto a 102 anni, ma fino a tempi recenti era stato in negozio, all’Espansione Sud di Correggio. Era specializzato in riparazione di orologi, con quella tecnica sopraffina messa al servizio di generazioni di clienti.

Da giovanissimo il primo lavoro in un deposito di bici. Poi molti anni alle dipendenze di un’autofficina. Intanto, però, emergeva la passione per l’ottica, con le prime riparazioni di occhiali da Munari. Il primo laboratorio lo aprì nella sua abitazione, a Fazzano. Dall’inizio degli anni Novanta il trasferimento in via Giovannetti, all’Espansione Sud, dove oggi lavora la figlia Carla. Fino a oltre il secolo di vita Enzo aveva frequentato la ’bottega’, con grande impegno e professionalità, occupandosi di sistemare le aste degli occhiali e di riparare orologi di ogni tipo. Con Enzo Rabitti se ne va un artigiano d’altri tempi, eccellente nella manualità e legatissimo alle tradizioni, pur se con lo sguardo rivolto al progresso e ai materiali sempre più moderni.

Rimasto vedovo negli anni scorsi, lascia le figlie Carla, Paola e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Rossi, stamattina alle 9 partendo dall’ospedale di Correggio per la chiesa parrocchiale di Fazzano e il locale cimitero.

