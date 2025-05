Si è spento a 42 anni. Roberto Pergetti

Lutto a Masone, dove venerdì è venuto a mancare Roberto Pergetti, di 42 anni. L’uomo era affetto dalla nascita da una grave forma di disabilità. Dopo la benedizione nella casa funeraria Reverberi, sabato la salma è stata tumulata nella cappella di famiglia a Masone. All’accudimento della famiglia si sono aggiunte negli ultimi cinque anni anche le cure del medico Luciano Lasagni: dal 2020 il professionista ha infatti preso in carico la situazione di Roberto. I Pergetti intendono rivolgere un profondo ringraziamento al medico: "Il dottor Lasagni ha fatto un lavoro straordinario che si è rivelato di grande supporto alla nostra famiglia. Nonostante non avesse doveri professionali perché era in pensione, ci ha aiutati tantissimo nel seguire gli ultimi anni di vita del nostro caro Roberto".