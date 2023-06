Si è spento a 54 anni Guglielmo Lazzarini Oggi gli amici musicisti suoneranno per lui

E’ mancato all’affetto dei suoi cari Guglielmo Lazzarini di soli 54 anni; ne avrebbe compiuto 55 il 23 luglio prossimo: una vita difficile, da osservatore, innamorato della musica e capace di tramettere gioia e allegria ai tanti amici più fortunati di lui. A dare il triste annuncio della morte il papà Ezio, la sorella Elena, zii, parenti ed amici. I funerali avranno luogo questa mattina con partenza alle 9 dalla camera ardente dell’obitorio dell’ospedale Sant’Anna per la chiesa parrocchiale di Villaberza ove si svolgerà il rito funebre. Al termine il feretro proseguirà per il cimitero locale dove Guglielmo riposerà per sempre accanto alla mamma Anna.

Guglielmo, nonostante le difficoltà di comunicazione, con il suo sorriso riusciva a relazionarsi con tutti, era intelligentissimo ed aveva superato molto bene l’esame di terza media, rinunciando poi alle superiori per mancanza dell’insegnante di sostegno; questo per Guglielmo è stato un dispiacere perché ha dovuto rinunciare allo studio della lingua tedesca, il suo hobby.

La grande passione per la musica l’ha portato, con la sorella Elena, alla frequentazione di balere e concerti dei più famosi cantautori. Questa mattina alcuni musiciste lo accompagneranno nel rito funebre con i brani da lui preferiti, in particolare "Ca’ rossa" del suo amico musicista Reggero Passerini. Il ricordo della sorella Elena: "Guglielmo era tifoso della Juventus e della Reggiana come il suo amico Paolo Belli che ha conosciuto ed apprezzato in più occasioni. Amava tutta la musica, in particolare il liscio, al Parco Tegge tutti facevano la fila per cogliere i sorrisi e gli abbracci di mio fratello. Definito ‘fratello cagnaccio’ dal musicista Roberto Scaglioni, re della montagna. Con il sorriso Guglielmo conquistava tutti, anche i gemelli tedeschi durante il viaggio ad Illingen".

Settimo Baisi