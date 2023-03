Reggio Emilia, è morto a 55 anni il cuore generoso di Stefano Braglia

Stefano Braglia, che tutti chiamavano Frombo, è morto a 55 anni

Un uomo simpatico e schietto, che non lesinava mai aiuto agli amici che gestiscono l’area del Parco San Rocco. Aveva solo 55 anni Stefano Braglia, che tutti chiamavano Frombo. Artigiano idraulico, era conosciutissimo in paese anche per la sua provenienza da una famiglia che ha storicamente militato nelle Feste della sinistra e la cui vicinanza politica si è espressa nel volontariato. Se n’è andato all’improvviso domenica, Frombo, forse fulminato da un attacco di cuore. Con la voce della sua scomparsa che si è diffusa tra telefonate e messaggi di persone sgomente. I suoi funerali si terranno oggi, alle 15, in forma laica. Il corteo funebre partirà dalla Sala del Commiato Manghi&Mantovani di Calerno diretto al cimitero di S.Ilario. "Sua madre Ornella finché ha potuto era il pilastro della cucina del nostro ristorante tradizionale - spiega Cecilia Bosio, segretaria del Pd di S.’Ilario - Anche il padre, scomparso da qualche anno, era presente. Frombo ancora lavorava ma ogni giorno per far passeggiare la sua cagnona, veniva al parco e se c’era un problema di tipo tecnico dava una mano a risolverlo in modo competente. E così per le feste. Siamo davvero increduli ed addolorati". Toccante il ricordo di Franco Bassi, tra...