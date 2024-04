Si è spento a 57 anni l’ingegner Stefano Paterlini

Lutto a Correggio per la scomparsa di Stefano Paterlini, ingegnere e dirigente aziendale, vinto da complicazioni cliniche a soli 57 anni di età. Lo scorso novembre era stato colpito da un grave malore mentre era impegnato in una corsetta vicino casa, con un amico, a Budrio di Correggio. Era stato rianimato col massaggio cardiaco e col defibrillatore. Sembrava essere fuori pericolo, ma non si era più ripreso, restando a lungo ricoverato. Si sperava che il tempestivo intervento dell’amico, raggiunto poi da ambulanza e automedica, potesse aver affrontato il malore in modo adeguato. Ma dopo una lunga degenza, si è verificato il decesso, avvenuto al San Sebastiano di Correggio. Paterlini lavorava per una impresa del settore informativo ed era un professionista e dirigente molto apprezzato. Da presidente era riuscito a ridare slancio al circolo tennis di Correggio. E proprio al circolo, domani alle 14,30, è prevista una breve sosta per l’ultimo saluto. Poi il feretro sarà trasferito dall’agenzia Cabassi al centro di cremazione. La camera ardente è allestita all’ospedale correggese. L’ing. Paterlini lascia la moglie Alessandra, i figli Leonardo e Davide, parenti e tanti amici. Eventuali offerte alla Croce rossa di Correggio. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dagli amici e pure dal mondo sportivo locale.

a.le.