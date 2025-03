Si è spento a 81 anni l’imprenditore edile. Giacomo Mattioli

Un grave lutto ha colpito la comunità di Arceto: è scomparso Giacomo Mattioli, 81 anni. Mattioli, persona seria, riservata e gentile, era stato socio della gloriosa impresa Edil-Cir, azienda di costruzioni guidata negli anni del boom dell’edilizia da Elio Annovi, quando il geometra Annovi ricopriva anche l’incarico di vice di Valter Franceschini, allora sindaco di Scandiano.

Piangono Giacomo la moglie Zeffirina Vallisneri, i figli Patrizia e Alessandro, il nipote Gabriele. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio; il corteo si muoverà alle 15 dall’obitorio del Magati per la chiesa parrocchiale di Arceto, dove il parroco don Antonio Davoli celebrerà la messa. Poi si proseguirà per il cimitero di Scandiano, in attesa della cremazione. Per desiderio dei familiari, ai fiori sono preferite offerte da devolvere a “Progetto Anziani Arceto ODV“ per la Casa Palestra IBAN Credem IT86V0303266511010000003561. Un particolare ringraziamento al medico di famiglia Patrizia Tesauri e al personale del Servizio infermieristico domiciliare di Scandiano per le cure premurose.

gi.fi.