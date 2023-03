Si è spento a 83 anni Silvano Magnani, storico fornaio di Arceto

La comunità di Arceto è in lutto per la scomparsa del decano dei fornai della frazione. Si è spento ieri all’età di 83 anni il noto e stimato panettiere Silvano Magnani (foto), un artista nella produzione dei prodotti da forno che ha saputo trasmettere ai figli la passione per la farina con l’arte del fare pane.

Il Forno Magnani, a ridosso del centro storico di Arceto, da

anni è un punto di riferimento per diverse generazioni di arcetani.

Magnani lascia i figli Ivano, Davide e Simona, la nuora Elena, il genero Claudio, il nipo-

te Mattia, la sorella Alfa.

Nella giornata di oggi sarà possibile fare una visita di commiato presso l’obitorio dell’ospedale Magati di Scandiano.

I funerali di Silvano Magnani si svolgeranno (a cura delle Onoranze Anceschi) domani pomeriggio partendo alle 14,30 dal Magati per la chiesa parrocchiale di Arceto .

gi.fi.