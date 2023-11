Si è spento a 84 anni. Lorenzo Belli, stimato volontario Avo

Profondo cordoglio ha suscitato la notizia della morte di Lorenzo Belli, 84 anni, residente in via Bosco del Fracasso, tra Pratissolo e Bosco, dove la famiglia Belli è molto conosciuta e stimata. Belli prima della pensione è stato contitolare di una azienda metalmeccanica a Reggio, specializzata nella produzione di macchine per la lavorazione della gomma. Lorenzo in paese era conosciuto anche per la sua attività di volontario col camice bianco-azzurro dell’Avo, i volontari ospedalieri lungo le corsie del Magati e alla Rsa. Molto attivo, come del resto tutta la grande famiglia dei Belli, nelle iniziative della parrocchia di Pratissolo. In gioventù Belli studiò in seminario ed era orgoglioso di aver mantenuto amicizie con tanti sacerdoti. Lo piangono la moglie Afrodite Hoxha, i fratelli Giuseppe e Luigi, le sorelle Irma e Maria. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 9,30 dalla Casa della Carità di Scandiano per la locale chiesa parrocchiale di Pratissolo.

gi.fi.