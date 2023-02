Si è spento a 85 anni l’ex comandante Ferrari

Una malattia ha vinto la forte fibra di Giorgio Ferrari, 85 anni, molto conosciuto nel Reggiano per la sua lunga attività nell’Arma dei carabinieri, svolta in particolare a Guastalla. Giorgio Ferrari è deceduto nella sua abitazione a Rocchetta Sandri, frazione di Sestola, nel Modenese. Qui era nato e qui aveva deciso di tornare dopo la pensione.

Nella Bassa reggiana si era fatto apprezzare e benvolere, in circa trent’anni di attività con la divisa dell’Arma. Aveva iniziato la carriera operando in Sardegna e poi in Friuli. Alla fine degli anni Settanta era arrivato nel Reggiano, incaricato del comando del nucleo radiomobile, il reparto di pronto intervento della Compagnia di Guastalla. Dopo quattro anni era stato promosso al comando della caserma guastallese, dove è rimasto per un quarto di secolo, fino al pensionamento.

Persona mite e di grande generosità, si era messo sempre in evidenza per il modo cordiale, ma anche deciso, di affrontare le varie problematiche, con grande rispetto per tutti. Una volta in pensione, aveva deciso di tornare nel suo amato appennino, nel Modenese, dedicandosi a lunghe passeggiate, alla cura dell’orto e del giardino, con enorme passione per la natura e l’ambiente.

Lascia la moglie Maria, i figli Paolo, Ivo e Diego, il fratello Bruno, nipoti e altri parenti. I funerali si svolgono oggi a mezzogiorno nella chiesa di Rocchetta Sandri di Sestola, con tumulazione al cimitero locale, dove si trovano le tombe dei suoi genitori. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate in beneficenza, alla ricerca contro la Sla.

Antonio Lecci