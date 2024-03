Si è spento a 86 anni Fernando Barbieri, indimenticabile musicista e attore

Un grave lutto colpisce la comunità di Gualtieri. A 86 anni di età è deceduto ieri sera Fernando Barbieri, personaggio molto conosciuto.

Aveva lavorato come operaio e come elettricista. Ma la sua passione per la musica popolare e folcloristica lo aveva portato a suonare e cantare in feste, locali e osterie in tutta la Bassa reggiana, mantovana e parmense, con l’orchestra de "I Menga" e soprattutto con "Pinon" Simonazzi.

Era stato tra gli attori storici della compagnia teatrale "La Palanca Sbusa" di Gualtieri.

Era inoltre un uomo veramente "innamorato" del suo paese, sempre pronto a mettersi a disposizione per il decoro e la valorizzazione di Gualtieri. È stato vinto da una malattia. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Guastalla, dove era ricoverato da alcuni giorni. Lascia la moglie Anna, le figlie Sabrina, Cristiana e altri parenti. Quasi quattro anni fa era deceduta la sorella Zara, personaggio di spicco del volontariato locale.