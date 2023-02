Si è spento a 86 anni il geometra vettese Oliviero Ruffini

Addio al geometra Oliviero Ruffini. Aveva 86 anni.

Ruffini si è spento, dopo una lunga malattia, nella sua abitazione di Rivalta. Era originario di Sole di Vetto in cui era vissuto fino alla giovane età prima di trasferirsi a Reggio.

Ruffini nel passato aveva ricoperto l’incarico di dirigente dell’ufficio traffico in Comune a Reggio. Fu anche segretario provinciale della Uil.

Lavorò a lungo pure come geometra operando come libero professionista.

Era stato inoltre nominato Cavaliere del Lavoro. "Ricordiamo Oliviero – dicono i famigliari – per la sua generosità, disponibilità e il suo impegno durante l’attività di geometra che ha esercitato nell’ambito dell’edilizia in alcuni comuni della nostra provincia. Esprimiamo un sentito e doveroso ringraziamento alla dottoressa Anna Lisa Sanfilippo per l’assistenza, con competenza e dolcezza, prestata ad Oliviero e anche ad Adriano e Barbara del centro infermieristico domiciliare di Reggio".

L’86enne lascia la moglie Mariagrazia, le figlie Monica e Debora, la nipote Francesca con Rocco, il genero Angelo e gli altri parenti. Il funerale si è svolto in forma privata, per volontà del defunto, con la benedizione al feretro alla camera ardente al cimitero nuovo di Coviolo. La salma del pensionato è stata poi cremata.

