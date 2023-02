Si è spento a 91 anni il pittore Lodovico De Pietri

Il mondo dell’arte reggiano ha perso un importante protagonista. Il pittore Lodovico De Pietri (foto), sensibilissimo post-impressionista le cui opere si ritrovano anche in diverse chiese ed edifici pubblici della nostra provincia, si è spento all’ospedale Franchini di Montecchio, a 91 anni; i funerali si terranno oggi, in forma privata. Uomo riservato, colto e di profondi valori, riversava questa indole anche nella sua pittura: permeata da sentimenti delicati e di sacralità antica, poetica ed allusiva. Straordinari i suoi paesaggi rurali, dove le linee curve della natura (le colline matildiche) si mescolano alle geometrie dei casolari. De Pietri era nato a Quattro Castella il 7 aprile 1932, e qui tutt’ora abitava a Bergonzano vicino alla Madonna della Battaglia: lui e la moglie Angela sono stati custodi del Santuario. Aveva iniziato a dipingere precocemente, e già nel 1946 lavorava sotto la guida del pittore Bottazzi; tre anni dopo vinse a Reggio il concorso riservato ai "Giovani Emiliani". Nel 1950 si iscrisse al Chierici, al Corso di disegno diretto dal professor Carlo Destri. La prima personale è del 1951, nella biblioteca comunale di Reggio. In quegli anni conobbe anche Antonio Ligabue. Fu apprezzato anche in Francia e a Parigi gli fu conferito un diploma d’onore. Oltre alla consorte, lascia le figlie Donatella e Silvia.

Francesca Chilloni