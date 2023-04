Si è spento a 94 anni il benedettino padre Maurizio

Si sono svolti ieri mattina, a Parma, nella chiesa abbaziale di San Giovanni Evangelista, i funerali di Padre Maurizio (Emilio) Cacchioni, benedettino che per molti anni era stato all’eremo della Pietra di Bismantova. Era molto conosciuto in Appennino, dove faceva catechismo a una quindicina di persone che si ritrovavano una volta alla settimana, al giovedì, a casa del dottor Riccardo Azzolini, noto dentista di Castelnovo Monti. Tutti lo ricordano con stima e affetto. "Era un tipo molto estroverso e di compagnia - raccontano il dottor Azzolini e la moglie Liliana -, il gruppo era molto affiatato, abbiamo ancora tutti i suoi appunti. Ha organizzato bellissime gite in Sardegna, Puglia, Umbria e Abruzzo. Ha continuato a venire su anche quando è stato trasferito a Parma, fino a una decina di anni fa". Nato a Subiaco (Roma) il 14 agosto 1928, era entrato in monastero nell’agosto del ’40. Nell’ottobre del ’60 andò in aiuto a Bismantova per la parrocchia di Ginepreto. Dall’’86 al ’91 era stato superiore a Bismantova e dal 2008 a giugno 2020 priore claustrale ed economo di San Giovanni Evangelista. Da dicembre 2022 si era trasferito nella casa di cura di Porporano. Si è spento il mattino del 21 aprile a 94 anni.

g.s.