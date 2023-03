Si è spento a soli 62 anni il ’camminatore’ della Pietra

E’ morto a soli 62 anni Graziano Sabattini (foto), organizzatore e sportivo. Pensionato, abitava a Vologno, ai piedi della Pietra. Un camminatore che partecipava sempre alle iniziative della Pietra, ne era quasi il ’custode’ e tanti amici lo chiamavano il ‘Keniano Bianco’. "Graziano era un incontro fisso se si frequentavano le strade intorno alla Pietra - è il messaggio dell’amministrazione comunale -, dove amava correre. Aveva partecipato a tante edizioni del Giro della Pietra. Era una persona aperta, solare, aveva sempre un sorriso e una parola per tutti. E soprattutto era una persona che viveva e amava profondamente il suo territorio. Ci mancherà molto".

Lascia la mamma Delma, il fratello Renzo con Sarka, parenti e amici. Oggi alle 14.30 i funerali dall’obitorio del S. Anna per la chiesa di Vologno dove sarà celebrata la Messa. Al termine il feretro sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione. Per volontà dei familiari no fiori ma eventuali donazioni alla Croce Verde Castelnovo-Vetto.

s.b.