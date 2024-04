Si è spento ’al dutour’ Salvarani

Un grande uomo, una persona mite e di grandi valori umani, un manager d’altri tempi. Questo era e resterà per sempre nella memoria, Eliseo Salvarani, morto serenamente martedì pomeriggio all’età di 96 anni, compiuti da poco, nella sua abitazione di Pratissolo.

Ultimamente Salvarani si era indebolito e aveva perso le forze. "Siamo molto provate, ma fiduciose – dicono le figlie Maria Grazia e Carla – che Dio padre l’abbia accolto nella sua casa". Persona di grande fede religiosa, era il fratello di monsignor Francesco Salvarani, noto biblista della Diocesi, mancato alcuni anni fa e vedovo di Oriele Delmonte, la sorella di don Battista Delmonte.

Lo piangono oltre alle figlie Maria Grazia, medico di base in pensione e Carla, insegnante alle scuole superiori, il genero Villio Campani, imprenditore agricolo, i nipoti Francesco, An nalisa e Maria Lucia con Lorenzo, oltre ai nipoti, Lodovico e Carlo Bardelli, imprenditori ceramici. Proprio nel settore della ceramica il Dottor Salvarani, laureato in Economia e Commercio, è stato un protagonista per lunghi ventotto anni come amministratore delegato della storica ceramica scandianese San Marco, un marchio prestigioso col simbolo il Leone di Venezia.

Persona umile, era un po’ in difficoltà quando lo chiamavano ’Al Dutour’ per via di quella sua laurea conseguita all’università Cattolica di Milano.

A vent’anni Eliseo studiava e iniziava a lavorare in un ufficio amministrativo a Castellarani, poi dopo sette anni, l’ingresso alla San Marco, negli anni boom economico, dove era forte il passaggio di manodopera dai campi alla ceramica.

Ritiratosi dalla San Marco, Salvarani passò col medesimo incarico di amministratore a dirigere la casa di cura Villa Fiorita a Sassuolo per altri sette anni, prima della pensione.

Eliseo era amante della famiglia e da profondo cristiano, non mancava mai alle funzioni religiose in parrocchia a Pratissolo, ricoprendo anche l’incarico di presidente dell’Azione Cattolica. Un uomo intelligente e ironico, Salvarani aveva creato la ’Banda del pesce’ una congrega di amici nata tra sirene democristiane, sagrestia e mondo ceramico composta dal ’Dutour Salvarani’, Mimmo Zanni, il geometra Vecchi, il divenuto diacono Vittorio Lucchi e Fiaccadori jr. Oggi pomeriggio (giovedì 11 aprile) l’addio a Salvarani, muo- vendo alle 15 dall’obitorio dell’ospedale Magati per la chiesa parrocchiale di Pratissolo. Dopo la messa, la salma di Eliseo Salvarani riposerà presso la tomba di famiglia del locale cimitero, a fianco dell’ adorata moglie Oriele. La famiglia Salvarani, informa che ai fiori sono preferite eventuali offerte da devolvere alle opere parrocchiali della Pieve di Scandiano.

Gianni Fiaccadori