Si è spento Alfio Rontevroli Falegname e anima di Felina

In lutto la comunità di Felina per la morte, dopo sofferta malattia, di Alfio Rontevroli di 73 anni. Tutti ricordano Alfio come una gran brava persona, un montanaro e onesto lavoratore, cordiale e sempre disponibile con tutti, amava il suo paese mai abbandonato.

Alfio Rontevroli era un esperto di legname per falegnameria, un mestiere antico che si sta perdendo nel tempo, quello era il suo lavoro che svolgeva con competenza e passione e per quello era molto conosciuto e stimato. Tra lavoro e famiglia, non aveva tempo per hobby.

Alfio faceva parte del tessuto di Felina partecipando a tutte le iniziative, un paese di lavoratori concreti e pieni di iniziative come, ad esempio: la Banda Musicale, Bocciodromo e il Parco Tegge dove tutti si ritrovano per momenti di festa orgogliosamente condivisi.

Alfio Rontevroli lascia la moglie Maria, il figlio Patrick con Giulia e la cara nipotina Atena, la sorella Enrica, il fratello Lanfranco, la cognata, i nipoti, parenti e amici.

I funerali avranno luogo, a cura delle pompe funebri Manfredi, questa mattina con partenza alle 10 dalla camera ardente dell’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per la chiesa parrocchiale di Felina dove verrà celebrata la santa messa.

Al termine dell’onoranza funebre il feretro sarà accompagnato in processione al cimitero locale a cui seguirà la tumulazione. I familiari, affranti dal dolore, ringraziano anticipatamente tutti coloro che condivideranno questo triste momento partecipando alla mesta cerimonia.

Settimo Baisi