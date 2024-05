Si è spento don Graziano Gigli

Diocesi reggiana in lutto per la morte dell’81enne don Graziano Gigli, avvenuta nella tarda mattinata di ieri all’ospedale di Baggiovara (Modena). La salma è stata trasferita nel tardo pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Toano. Negli ultimi tempi il sacerdote era ricoverato nella casa di riposo "Casa della Speranza" a Gusciola di Montefiorino. Aveva cominciato a non stare bene dopo la pandemia.

Graziano Gigli era nato a Manno di Toano il 22 aprile 1943 ed aveva intrapreso gli studi in seminario seguendo il percorso del cugino don Alpino Gigli, cresciuti insieme. Don graziano aveva ricevuto l’ordinazione presbiterale l’8 giugno 1969 nella Cattedrale di Reggio. Come primo incarico pastorale era stato inviato quale vicario cooperatore nella parrocchia cittadina di San Pietro, ma già nel 1970 fu nominato parroco a Corneto e Manno, dove restò fino al 1984. Successivamente il sacerdote venne trasferito a Sant’Antonino di Casalgrande; qui è rimasto parroco per ventisei anni, fino al 2010, svolgendo anche per gli anni 1984-1985 le funzioni di amministratore parrocchiale di Cadiroggio. Don Gigli tornò poi nella sua Toano, come parroco anche di Massa e Manno, dal 2010 al 2017; in seguito è andato come collaboratore nell’unità pastorale di Sassuolo. A causa della malattia ha trascorso gli ultimi anni nella canonica di Toano. Don Graziano è stato uomo mite di poche parole, ma molto laborioso con la capacità di sapere sempre coinvolgere i parrocchiani. Amante dei viaggi anche internazionali, in gioventù è stato uno sportivo, ha giocato a calcio con il Corneto nel Torneo della Montagna nel ruolo di centromediano. Una figura straordinaria che sapeva stare in mezzo alla gente, soprattutto ai giovani. Domani i funerali alle 16,30 nella chiesa di Toano saranno celebrati dall’arcivescovo Giacomo Morandi.

Settimo Baisi