Si è spento Eros Benassi, pioniere della Croce rossa

Cordoglio a Correggio per la scomparsa di Eros Benassi, da tempo in pensione ma molto conosciuto per l’attività imprenditoriale svolta sul territorio locale nel settore del commercio del legname, fondatore di una azienda attiva proprio in questo campo.

Benassi era stato inoltre tra i primi volontari della Croce rossa correggese, insieme a un gruppo di volenterosi cittadini, creando la base di quella che sarebbe diventata una associazione molto numerosa, attiva su una vasta area della Pianura reggiana e non solo.

Anche altri suoi familiari sono stati attivi nella locale associazione di volontariato.

Circa sei anni fa aveva affrontato il grave lutto per la perdita del figlio Lorenzo, stroncato da un malore improvviso a soli 54 anni di età. Eros Benassi era una persona generosa, molto attiva nel volontariato, ma che operava lontano dai riflettori, spesso senza apparire, ma facendosi voler bene da tutti. I funerali si sono svolti ieri mattina, in forma strettamente privata, con la presenza dei soli familiari. Eros Benassi aveva 80 anni. Lascia nel lutto la moglie Novella, il fratello Giuliano, la nuora Paola e altri parenti.

La sua scomparsa ha portato il lutto anche nel mondo del volontariato locale, in particolare nella Croce rossa, che l’ex imprenditore aveva contribuito a creare, oltre mezzo secolo fa, favorendo l’avvio del servizio di ambulanza a favore dell’ospedale San Sebastiano, a cui alcuni anni dopo si aggiunse il servizio di equipaggio per i mezzi di soccorso.