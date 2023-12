Si è spento Fabio Torlai. Aveva soltanto 36 anni

È mancato domenica all’affetto dei suoi cari Fabio Torlai residente a Costa De Grassi, deceduto per grave malattia a soli 36 anni. Ne danno il doloroso annuncio la mamma Patrizia, il papà Paolo, la sorella Nadia, la zia Antonella con Roberto, cugina Chiara, parenti ed amici. Ieri sera l’intera comunità ha partecipato alla recita del santo rosario nella chiesa del paese.

Incredula la montagna si unisce al dolore dei familiari, sopratutto dei genitori e della sorella Nadia così duramente colpiti dalla perdita del caro Fabio dopo una breve e sofferta malattia.

I primi sintomi li ha avuti all’inizio della scorsa estate e nonostante le tempestive cure, in pochi mesi la malattia, affrontata da Fabio con grande coraggio e dignità, se l’è portato via. Con la morte di Fabio Torlai, molto conosciuto in tutta la montagna anche per la sua attività, la comunità di Castelnovo Monti e soprattutto di Costa De Grassi, perde uno dei suoi giovani operatori che ha saputo creare, con la sorella Nadia, un’attività nuova che valorizza i prodotti naturali dell’Appennino: dopo varie sperimentazioni, 56 anni fa hanno avviato l’azienda ’Sottobosco d’Emilia’ che tratta i frutti di sottobosco e altri prodotti confezionati con un punto vendita in azienda all’ingresso di Costa de Grassi, ma anche reperibili nei supermercati della montagna e oltre.

Fabio Torlai aveva frequentato l’istituto tecnico ad indirizzo alberghiero e, da esperto cameriere, fin da giovanissimo si è impegnato nell’attività di ristorazione in locali noti non solo in montagna, mettendo a frutto l’insegnamento ricevuto. Per volere della famiglia niente fiori ma eventuali donazione al Core di Reggio Emilia. I funerali avranno luogo questo pomeriggio alle 15 partendo dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 131 a Castelnovo Monti per la chiesa parrocchiale di Costa de Grassi ove verrà officiata la messa al cui termine il feretro del caro Fabio proseguirà per la cremazione.

