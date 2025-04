Si è spento Franco Benassi, negoziante e autista

Sono fissati per oggi pomeriggio alle 15,30, alla Casa funeraria Cantarelli-Melloni a Castelnovo Sotto, i funerali di Franco Benassi, 75 anni, conosciuto per aver gestito un negozio di frutta e verdura in piazza Umberto I a Poviglio, in pieno centro storico, avviato alla metà degli anni Settanta insieme alla moglie Odette, tenuto aperto fino al 1990. Benassi aveva poi trovato lavoro come autista in aziende della zona, tra cui l’ex Atochem di Boretto. La notizia della sua scomparsa ha destato vasto cordoglio tra le tante persone che lo conoscevano. Lascia la moglie Odette, i figli Simone e Silvio, nipoti e altri parenti. Oggi l’addio alla Casa funeraria di via Volta a Castelnovo Sotto, poi il trasferimento della salma al cimitero di Coviolo in attesa di cremazione. Eventuali offerte in sua memoria per opere di bene.