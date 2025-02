Si è spento Franco Iori, pilastro del Santos1948

Un sorriso aperto, l’amore per il calcio, la consapevolezza di fare qualcosa di importante per la crescita dei ragazzi, l’umiltà di esser pronto a far fronte a qualsiasi incombenza, piccola o grande che fosse, tecnica e no. All’età di 90 anni si è spento Franco Iori, anima del Santos 1948, la società sportiva nata dalla fusione tra San Pellegrino Everton e Sant’Agostino. Commosso il ricordo della società: "Ad un passo dal weekend, tipicamente periodo intenso di sport, di partite, di condivisione attorno ad un pallone, noi del Santos1948 ci fermiamo un minuto. Un minuto per ricordare Franco Iori, scomparso all’età di 90 anni. Di fatto, fondatore dell’Unione Sportiva San Pellegrino, trasformato poi negli anni in quello che è l’attuale Santos1948. Franco ha ricoperto il ruolo di giocatore, allenatore, presidente, direttore sportivo... Di tutto e di più. Sempre con uno sguardo rivolto verso i giovani, in particolare per i più fragili. Un mediano in campo e nella vita, non ha mai smesso di correre ed inseguire i suoi ideali. Siamo grati alla vita per averci messo Franco in mezzo al nostro percorso. Siamo grati al Signore perché lo accolga nel suo staff e da lassù possa continuare a “fare calcio” come ci ha insegnato. Ciao Franco, sei stato un grande esempio".