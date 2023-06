Si è spento Gian Franco Zanzanelli Fu presidente della Scandianese

Vasto cordoglio a Scandiano per la scomparsa del ragionier Gian Franco Zanzanelli, 84 anni, molto conosciuto e stimato in paese per la sua lunga attività professionale di ragioniere, con studio contabile nel centro stori

co, in piazza Spallanzani, assieme alla moglie Luciana Muraro. ILascia le figlie Lorena e Cristiana, i generi Dante e Roberto, i nipoti Matteo, Luca, Federico e Riccardo. Zanzanelli è morto mercoledì nella sua casa di Borzano per una malattia che lo aveva colpito da tempo.

Da anni Zanzanelli abitava a Borzano di Albinea, con la famiglia e una figlia. In molti ricordano la sua passione per lo sport, che lo portò ad assumere l’incarico di presidente della Scandianese calcio agli inizi degli anni ‘ 90, quando i rossoblù giocavano ancora nel glorioso stadio Torelli di via Roma.

I funerali di Zanzanelli si svolgeranno oggi alle 14, a cura delle Onoranze Anceschi, partendo dall’ospedale Magati in auto per la chiesa parrocchiale del centro. Dopo il rito si proseguirà per il cimitero di Borzano. Per desiderio dei familiari niente fiori, ma offerte da devolvere all’ Hospice “Casa Madonna dell’ Uliveto. La famiglia esprime profonda gratitudine al dottor Camillo Soncini.

gi.fi.