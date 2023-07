Si è spento ’Gianni il barbiere’ dopo una lunga lotta con la malattia

È deceduto dopo una lunga e sofferta malattia, all’età di 74 anni, Fortunato Giovanni Rossi di Castelnovo Monti, molto conosciuto e noto come ‘Gianni il barbiere’. Lascia nel dolore la moglie Marisa, il figlio Luca con Barbara, la sorella Gioia, i nipoti Silvia, Martina, Alessandro e Sandro, parenti e amici. Ieri sera il rosario di suffragio nella chiesa della Pieve di Castelnovo Monti dove oggi pomeriggio si terranno i funerali, con partenza dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 151 (dove è stata allestita la camera ardente aperta dalle ore 8). La partenza della cerimonia è prevista alle 16,30 per la chiesa della Pieve dove sarà celebrata la messa. Al termine il feretro sarà portato all’Ara di cremazione.

Fortunato Giovanni Rossi, figlio d’arte, ha cominciato a fare il barbiere fin da ragazzino nel negozio del padre, in una zona centrale di Castelnovo Monti, ed era diventato un professionista molto apprezzato, conosciuto come ‘Gianni il barbiere’. Anni fa era stato colpito da una grave malattia che non gli ha permesso di continuare nel suo lavoro.

Da giovane amava e praticava lo sport, era un bravo sciatore sulle piste dell’Appennino, ma soprattutto il suo sport preferito era il calcio: è cresciuto nell’A.C.Montagna (presidente era il compianto Giovanni Malagoli) e ha partecipato più volte al Torneo della Montagna (in corso anche in questi giorni), distinguendosi sempre come attaccante. Solo più tardi hanno scoperto che alcuni suoi gol erano simili ad alcuni tocchi di c lasse di Maradona.

L’ultima partita ’Gianni’ Rossi l’ha combattuta contro la malattia. Oggi pomeriggio l’ultimo saluto a un personaggio conosciutissimo in tutta la montagna.

Settimo Baisi